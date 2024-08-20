У Тернополі загасили пожежу, яка виникла після влучання ворожого безпілотника

Пожежу, яка виникла у Тернополі внаслідок атаки ворожого безпілотника, ліквідували.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, вибух пролунав близько третьої ночі, під час повітряної тривоги. Як з’ясувалося, ворог поцілив у ємності з пальним. Близько 6-ї ранку пожежу вдалося локалізувати. О 14:40 займання повністю ліквідували.

Міський голова Тернополя Сергій Надал висловив подяку рятувальникам, котрі, працюючи в нелюдських умовах, приборкали вогняну стихію.

“Від імені Тернопільської громади та від себе особисто хочу подякувати нашим рятувальникам, які гасили пожежу на місці ворожого влучання у Тернополі. Це справжній героїзм задля порятунку нашого міста та його жителів. Ми всі вдячні Вам за Вашу мужність, витримку та відданість своїй справі”, – зазначив Сергій Надал.