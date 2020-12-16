На черговому засіданні виконавчого комітету 16 грудня прийнято рішення про обмеження висоти забудови на території Тернопільської міської територіальної громади з метою забезпечення комфортних умов проживання жителям громади та раціонального використання території.

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

Відповідно до рішення встановлюється обмеження на висоту забудови, а саме:

в зонах садибної житлової забудови (Ж-1, Ж- 2) до 12 метрів (три поверхи без урахування мансарди);

в зоні змішаної багатоквартирної житлової та громадської забудови (Ж-3) встановлено висоту до 30 метрів ( до дев’яти поверхів включно).