Додаткові заборони та рекомендації, які діють на території Тернопільської міської територіальної громади, затвердили десятого квітня на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді.

У прийнятому рішенні вказано, що заборонено продавати каву та інші гарячі напої, що готуються в кавових апаратах в об’єктах торгівлі та на території Тернопільської міської територіальної громади. Продавати каву із кавових апаратів можна тільки на автозаправних станціях. Також заборонили роботу ринків, ломбардів і будівельних магазинів. Будівельні магазини можуть тільки доставляти товар замовнику та продавати його гуртом.

Дозволено працювати суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері будівництва, реконструкції, ремонту з дотриманням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів на відкритому повітрі. Одночасно на об’єкті може перебувати не більше 10 осіб, перед початком роботи їм повинні виміряти температуру і вони мають працювати в засобах індивідуального захисту. В одному легковому автомобілі може перебувати тільки двоє осіб: водій – спереду та пасажир – на задньому сидінні. Якщо в автомобілі їде сім’я, то їх може бути більше.

Під час засідання комісії також дали доручення відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення придбати ПЛР-системи, розпочати процедуру із придбання устаткування з виробництва кисню, продовжити роботу з підготовки розгортання мобільного госпіталю на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу.

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології має огородити дитячі майданчики в парках, скверах та на прибудинкових територіях стрічками. Крім того, розмістити на них інформацію із написом про заборону користуватися дитмайданчиками через загрозу захворювання коронавірусом.

Ольга Трач

Читайте на цю тему:

Комендантської години не буде: які обмеження діятимуть у Тернополі у вихідні