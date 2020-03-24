У Тернополі посилили заходи із запобігання поширенню коронавірусу.

Зокрема, заборонено використання дитячих та спортивних майданчиків.

Відповідне рішення прийнято вчора Тернопільським штабом для боротьби з коронавірусом.

Крім того, запроваджено реєстр волонтерів, реєстр благодійників, а також реєстр необхідного обладнання.

Нагадаємо, у місті діють обмеження, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу. Зокрема, запроваджено масковий режим. Місто не курсує громадський транспорт (лише спецрейси), а на в’їздах до обласного центру облаштовані блокпости.