У Тернополі заборонили мити транспорт у дворах та паркуватися на зелених зонах

10/01/2019 Розмір тексту:

У Тернополі змінилися Правила благоустрою. Під час тридцять першої сесії міської ради депутати доповнили їх новими пунктами, які мають на меті забезпечити належне утримання елементів благоустрою та санітарно-епідеміологічний стан у сфері поводження з відходами.

На засіданнях виконкому час від часу приймають рішеня про усунення порушень у сфері благоустрою. Йдеться про демонтаж парканів та огорож, які мешканці багатоквартирних будинків самовільно встановли на прибудинковій території, також шлагбаумів чи інших обмежувачів руху тощо. Враховуючи ці та інші порушення й було запропоновано внести зміни до Правил благоустрою. Зокрема, у новій редакції виклали один із пунктів другого розділу «Повноваження у сфері благоустрою». У ньому зазначено, що органам самоорганізації населення, житлово-будівельним кооперативам та об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків і споживчим кооперативам забороняється:

– вивозити і вивантажувати у не відведених для цього місцях тверді побутові відходи, великогабаритні та ремонтні відходи, рослинні рештки, тощо;

– зберігати в приміщеннях багатоквартирних будинків вибухонебезпечні чи екологічно шкідливі речовини і предмети;

– руйнувати чи псувати дорожньо-вуличну мережу, інші об’єкти благоустрою міста;

– паркувати транспорт на зелених зонах;

– самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати або знищувати газони;

– спалювати суху природну рослинність або її залишки та будь-які інші відходи;

– влаштовувати огорожі по периметру відведеної земельної ділянки, яка перебуває в оренді, власності чи постійному користуванні;

– ремонтувати, мити та заправляти автомобілі, мотоцикли, мопеди, скутери та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях і дворах та зелених зонах;

– порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою міста;

– самовільно встановлювати засоби організації дорожнього руху без відповідних погоджень.

Що стосується змін у поводжені з відходами, то йдеться про обов’язкове сортування сміття. Детальніше про це читайте у наступному матеріалі.

У міській раді також нагадують, що у разі порушення вимог у сфері благоустрою на громадян, посадових осіб та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності накладаються штрафи передбачені статтями 82 та 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ольга Трач