Додаткові обмеження прийняли сьогодні на засіданні штабу з ліквідації надзвичайної ситуації у Тернополі.

Зокрема, заборонили масово відвідувати кладовища на території Тернопільської громади та проводити поминальні відправи, повідомляють у штабі.

Крім того, відповідно до рішення штабу, заборонили продавати вагове морозиво, напої на розлив (квас, газовані, охолоджувальні та інші напої) через дрібно-роздрібну торгівлю.

Також заборонили працювати пунктам прийому вторинної сировини (макулатура, скло, пластик, металобрухт).

Заборонили також вуличні автомати самообслуговування, окрім автоматів з питною водою, банкоматів, терміналів та платіжних кіосків.

Власників банкоматів, водоматів, терміналів та платіжних кіосків зобов’язали прибирати не менше двох разів на день та провести дезінфекцію.

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