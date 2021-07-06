Понад три десятки автомобілів евакуювали у Тернополі протягом тижня через паркування у недозволених місцях. Порушникам доведеться оплатити штрафи, роботу евакуатора та перебування автомобіля на арештмайданчику.

Муніципальні інспектори у Тернополі щодня патрулюють території. У разі виявлення неправильно припаркованих автомобілів, складають постанови та викликають евакуаторів.

“Евакуйовуємо автівки, які припарковані у заборонених місця, насамперед ті, які заважають руху. У середньому ми евакуйовуємо щодня 5-6 автівок. Найбільше порушень фіксуємо у центральній частині міста, біля прибудинкових територій. Якщо відбувається евакуація автомобіля, то окрім штрафу ще потрібно оплатити послугу евакуатора, а це близько сімсот гривень. Також порушник оплачує зберігання автомобіля на арештмайданчику”, – каже начальник управління муніципальної інспекції ТМР Ігор Максимів.

Штраф за неправильне паркування сягає 20 неоподаткованих мінімумів, а це 340 грн. Порушники можуть заплатити наполовину менше, якщо зроблять це протягом 10 днів. Також для повернення авто, необхідно оплатити послуги транспортування і зберігання. Штрафи за транспортування становлять від 720 до 1080 гривень, залежно від ваги автомобіля. Одна доба зберігання машини на штрафмайданчику обійдеться у 144 гривні.