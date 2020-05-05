Факти порушення карантину зафіксували у будівельному супермаркеті «Арс». Відтак з приводу цього був складений адміністративний протокол.

Про це повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца.

Послаблення карантину слід очікувати з одинадцятого травня. Тоді жителі краю зможуть відвідувати парки, дозволять працювати салонам краси, перукарням. Щодо роботи інших магазинів, то рішення ще не прийнято. Наразі правоохоронці відстежують порушників і штрафують їх.

«Вихідними, відповідно до вказівки Національної поліції, були проведені перевірки будівельних супермаркетів. З приводу АРСу було зафіксовано, що там проводилися ремонті роботи, вони працювали також методом доставки, цей факт підтвердився. Щодо Епіцентру, ми отримали розпорядження посилити режим контролю. Щодо інших магазинів, наші співробітники регулярно перевіряють їх з приводу того, як там проводиться дезінфекція», – розповів Сергій Осадца.

Додамо, від сьогодні у Тернополі дозволили працювати закладам громадського харчування з адресною доставкою їжі та напоїв, приватним стоматологіям з дотриманням ряду санітарно-епідеміологічним норм. Наразі готуються до відкриття тернопільські ринки. Ймовірно вони запрацюють з одинадцятого травня.

Софія Романська