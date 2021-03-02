У Тернополі за ніч побили двох молодих чоловіків

Дві бійки трапилися у Тернополі 27 лютого протягом однієї ночі. Отже, о 00.21 бригада швидкої виїжджала до українського дому «Перемога», до 26-річного чоловіка. За словами очевидців, його побили невідомі.

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, гематомою лівої надбрівної ділянки та у стані алкогольного сп’яніння потерпілого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в університетську лікарню, повідомляє 0352.ua.

А о 00.05 медики виїжджали на вул. Кривоноса, до 33-річного чоловіка. За словами потерпілого, його побили знайомі. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забійною раною чола пацієнта, після наданої медичної допомоги, доставлено у травмопункт, повідомляє Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.