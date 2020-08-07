Днями проводився конкурс на звання «Energy management Star» в рамках Європейського тижня сталої енергії за участі сектора енергоефективності управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради.

Відповідно до результатів конкурсу, Тернопіль вийшов у фінал та отримав кошти для озеленення міста. Фахівцями відділу благоустрою та екології було прийнято рішення в межах бюджету придбати кілька десятків саджанців декоративного винограду «Вічі». Виноград «Вічі» – деревоподібна ліана, яка вирощується виключно в декоративних цілях при вертикальному озелененні будівель, альтанок, парканів. Для висаджування винограду обрали локацію біля перголи в парку імені Тараса Шевченка.

Як зазначає завідувач сектору з енергоефективності Савечко Павло, цьогоріч Тернопіль отримав право від Представництва Європейського Союзу в Україні провести церемонію відкриття Європейського тижня сталої енергії. Таку честь місто здобуло за реалізацію енергоефективних проектів у всіх муніципальних сферах в рамках загальноєвропейської ініціативи «Угода мерів – 2020», однак захід перенесено на другу половину вересня у зв’язку із COVID-19.