Учора на дорогах Тернополя сталося одинадцять аварій. Унаслідок однієї з них загинула людина, двоє осіб травмувалося. Винуватці трьох ДТП втекли з місця події, наразі їх розшукує поліція.

Як зазначив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, порушення правил маневрування та перевищення швидкості — ключові причини більшості ДТП. Розслідуванням учорашніх аварій займаються правоохоронці.

“Автотроща стається за лічені секунди, а її наслідки можуть тривати все життя. Учора в межах Тернополя сталося 11 дорожньо-транспортних пригод. У трьох випадках водії дійшли згоди та скористалися правом на складання європротоколу; в інших трьох ДТП винуватці автотрощі залишили місце пригоди, тому інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів по ДТП будуть встановлювати їх особи й запрошувати до управління патрульної поліції для складання відповідних матеріалів; в 2-х автопригодах травмувалися громадяни, одна людина загинула. Подальші обставини цих ДТП встановлюватиме слідство; в 3-х ДТП патрульні склали на винуватців протоколи за ст. 124 — о порушення ПДР, що спричинило ДТП, рішення по них прийматиме суд”.

Дорожньо-траспортні події з потерпілими сталися на вулицях Живова та Бережанській. Поліціянти вкотре наголошують на необхідності дотримуватися правил дорожнього руху.