У Тернополі за день на кір захворіло два десятки людей

18/01/2019 Розмір тексту:

Кір знову нагадує про себе. У 2019 році це захворювання виявили у п’яти тисяч українців. Нові випадки кору фіксують і в нашій області, тільки позаминулої доби кір підхопило 19 тернополян. Ускладнення епідемічної ситуації пов’язують з низьким рівнем щеплення серед населення.

54 тисячі хворих на кір зареєстрували в Україні минулого року. Життя 15-ти людей забрали наслідки цього захворювання у 2018-му році. А минулого тижня через цю недугу помер житель Рівненської області. На Тернопільщині чотирирічний хлопчик три тижні тому потрапив у кому через ускладнення від кору.

«Хворих на кір виявляємо в усіх районах області. Найбільше хворих зафіксовано у місті Тернополі. Останній випадок – це позаминулої доби ми зафіксували 19 жителів міста із захворюванням – кір. Проте останнім часом нових спалахів кору ми не виявляємо. Минулого року було зареєстровано 62 спалахи», – розповідає завідувач відділу епіднагляду, спостереження та профілактики інфекційних хвороб ДУТОЛЦ МОЗ Марія Павельєва.

Ознаки кору нагадують застуду, – зазначають в обласному лабораторному центрі. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом. Спочатку у хворого підвищується температура, потім з’являється висипка. Лікарі запевняють: від кору захистить вакцинація. Відтак жителів краю просять перевірити свій календар щеплень.

Софія Романська