Випадок стався на по вулиці Дружби в обласному центрі. На щастя, дитина не сильно травмувалася, обійшлося синцями та забоями, адже падіння сталося з висоти другого поверху.

Про трафунок поліцейських повідомили медики, які виїжджали на виклик. З’ясувалося, на момент падіння п’ятирічний хлопчик перебував у квартирі разом з матір’ю та старшим братиком. Діти гралися, і молодший, аби заховатися, забрався на вікно, що було відчинене. Після падіння дитину одразу було госпіталізовано. Під час обстеження суттєвих травм та пошкоджень виявлено не було.

Поліцейські закликають батьків подбати про безпечне середовище для дітей у домівках. Пам’ятайте, що відповідальність за життя та здоров’я дітей несете саме ви! Відтак скористайтеся простими порадами, що допоможуть запобігти нещасним випадкам:

– не залишайте дітей на самоті у кімнаті, де відчинене вікно, та змалечку розповідайте їм про можливу небезпеку;

– встановіть замки, фіксатори або блокуючі пристрої, що унеможливлять відкриття вікна дитиною;

– не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не могла залізти на підвіконня;

– не грайтеся з дитиною на підвіконні, не дозволяйте їй сидіти на ньому;

– за можливості, використовуйте спеціальні посилені москітні сітки або подбайте про встановлення захисних ґрат на вікнах.