Подія сталась 20 червня на вул. Острозького.

Близько 15-ї годин на зупинці громадського транспорту “Міська поліклініка №1” перебував маршрутний автобус №8. Водій транспортного засобу, не переконавшись в тому, що у проході відсутні пасажири, а двері зачинені, розпочав рух. Внаслідок таких дій з маршрутки випала пасажирка, жителька села В. Березовиці, повідомляє Погляд.

36-річну потерпілу з травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано в Тернопільську міську лікарню швидкої медичної допомоги.