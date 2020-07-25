27 нових випадків коронавірусу діагностували учора у Тернополі. Відтак нині з COVID-19 в обласному центрі бореться майже півтисячі людей. Втім, більшість хворих лікуються амбулаторно.

З підтвердженим діагнозом COVID-19 у лікарні швидкої допомоги помер 50-річний тернополянин. Лікарі десять днів боролися за його життя. Втім, через супутню патологію врятувати людину не вдалося.

«Маємо один летальний випадок серед мешканців міста Тернополя. Пацієнт перебував 10 днів в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги, до того часу перебував вдома на амбулаторному лікуванні. У пацієнта була важка супутня патологія. Всього по місту Тернополю зареєстровано 647 випадків. Станом на сьогодні хворих на COVID-19 є 436, з них 401 пацієнт знаходиться на амбулаторному лікуванні, решта на стаціонарному. Одужало від початку карантину 210 осіб, на самоізоляції перебуває 157 осіб. В лікарні швидкої допомоги знаходиться 34 хворих. З підтвердженим діагнозом COVID-19 – 31 пацієнт, з підозрою – троє хворих. У міській дитячій лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу перебуває 9 осіб, з підозрою троє осіб. Ми знаходимося в межах адаптивного карантину, щодо показників для послаблення епідемічних заходів ми поки що не відповідаємо», – розповів на засіданні міського оперативного штабу начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак.

Через підвищену динаміку захворюваності на коронавірус в місті не вводитимуть додаткових послаблень карантину. Масові заходи дозволяють лише при умові дотримання санітарно-епідеміологічних правил.

Софія Романська

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