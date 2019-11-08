У Тернополі встановили незвичний світлофор. Регулювальний пристрій з манекенами, що схожі на школярів.

Такий захід безпеки для пішоходів використали мешканці Гаїв Гречинських, повідомляє Т1 Новини.

Небезпечна дорога. Останніх кілька років ось тут на об’їзній Тернополя траплялись ДТП. Мешканці неодноразово звертались за допомогою і просили встановити тут світлофор. Чекали майже рік, два тижні тому встановили сам об’єкт, сьогодні доставили пластикових школярів. Тепер перехід – єдиний порятунок, переконує староста села – Роман Каліщук.

“У зв’язку з тим, що у Великих Гаях ремонт мосту, весь потік автомашин пішов на оцю об’їзну дорогу Р-41. І у зв’язку з цим виникла ідея встановити тут світлофор, тому що діти вчаться в школах міста Тернополя”, – каже Роман Каліщук.

Детальніше – в сюжеті Т1 Новини.