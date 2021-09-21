Музей пожежно-рятувальної справи урочисто відкрили в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області 21 вересня. Відкриття приурочили до Дня рятівника – професійного свята представників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, інших спеціальних формувань.

Більше тридцяти років у Відділі державної пожежної охорони, а потім в управлінні Державної служби з питань надзвичайних ситуацій діяла пожежно-технічна виставка. На її базі й створили музей.

– Музей створили на базі пожежно-технічної виставки, що діяла ще з 1988 року, – розповіли в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області. – Його відвідувачі можуть побачити копію Микулинецької фігури Святого Флоріана, котрий вважається покровителем вогнеборців та захисником від вогненної стихії. Різноманітні історичні експонати, макети та світлини допомагають поринути в історію пожежництва, ознайомитись з цікавими історичними фактами, із зародженням, становленням та сьогоденням пожежно-рятувальної служби краю. Експозиція музею популяризує пожежно-рятувальну справу, розповідає про традиції пожежно-рятувальної служби та добровільних пожежних формувань, а також навчає як людині правильно діяти в екстремальній ситуації.

Розташований музей на вулиці Лесі Українки, 6. Працює він щодня, крім суботи та неділі з 9.00 до 17.00. Перерва з 12.00 до 13.00. Екскурсії проводять безкоштовно.

Фото із сайту управління ДСНС