У Тернополі незабаром запрацює новий ефективний канал комунікації – сіті-бот «Назар», через який тернополяни зможуть отримати повідомлення про планові та аварійні відключення комунікацій (світло, вода, опалення) за конкретною адресою.

Розсилка буде відбуватися через Viber, Telegram та Facebook. Також у мешканців буде можливість дізнатися про заплановані ремонти у їх дворі, а також залишати заявку про аварійну ситуацію у будинку, квартирі тощо.

Міський голова Сергій Надал спільно з командою ІТ-сервісу підписав Меморандум щодо впровадження цієї системи у Тернополі вже цієї осені. Як зазначає команда сіті-боту, таким чином Тернопіль стане другим містом Західної Україні, де у 2019 році буде впроваджено цей зручний та корисний сервіс.

Довідка. Сіті-бот Назар є фіналістом національного конкурсу Open Data Challenge 2019, що проводиться за підтримки Державне агентство з питань електронного урядування України, в партнерстві з Фондом Східна Європа, TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах та 1991 Open Data Incubator.