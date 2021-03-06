Тернопільській школі-ліцею №15 пропонують присвоїти ім’я Лесі Українки. Така ініціатива прозвучала на четвертій сесії міськради 5 березня. На розгляд депутатів її виніс міський голова Сергій Надал.

У проекті рішення «Про присвоєння назв» йшлося не тільки про п’ятнадцяту школу. Першим пунктом у ньому пропонувалося присвоїти Тернопільському міському стадіону назву «Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича». Символічним, за словами Сергія Надала, стало те, що таке рішення на розгляд сесії винесли саме у день пам’яті Головного командира УПА Романа Шухевича, який загинув 5 березня 1950 року.

– Це рішення було ініційовано і сесією підтримане 5 березня, коли ми вшановуємо пам’ять Романа Шухевича, – сказав на брифінгу після закінчення пленарного засідання Сергій Надал. – Замість назви центральний ми присвоюємо тернопільському стадіону ім’я Романа Шухевича. Він був відомим спортсменом, успішним у багатьох видах спорту. Думаю це буде дуже добре для патріотичного і спортивного виховання, як молоді, так і спортсменів. Також ми доручили управлінню освіти провести необхідні заходи, обговорення щодо присвоєння школі №15 імені Лесі Українки.

Щодо п’ятнадцятої школи, то у документі зазначено, що управління освіти і науки має ініціювати присвоєння назви Тернопільському навчально – виховному комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – медичний ліцей №15» імені Лесі Українки. Зроблено це з нагоди відзначення 150-річчя з дня народження видатної української письменниці, перекладачки, фольклористки, культурної та громадської діячки. Таку ініціативу мають винести ще на громадське обговорення. Після цього управління освіти підготує відповідний проект рішення на розгляд сесії.

Після обговорення проект рішення «Про присвоєння назв» депутати підтримали одноголосно.