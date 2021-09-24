Петицію щодо надання статусу «Сквер» земельній ділянці, що розташована по проспекту Злуки підтримали у міській раді. Її розглянули під час чергового засідання виконавчого комітету.

Автор петиції Роман Матюк зауважив, що 30 травня 2018 року рішенням виконавчого комітету затвердили проектну документацію «М. Тернопіль. Схема озеленення міста». Відповідно до вказаного документа земельна ділянка на проспекті Злуки, площею 3,07 гектара, яка розташована в межах від церкви «Івана Богослова» вздовж стадіону школи № 23 до вулиці Павла Чубинського, визначена як «Сквер по проспекту Злуки». Проте, станом на сьогоднішній день не вжито усіх необхідних організаційно-правових заходів для надання земельній ділянці офіційного статусу “Сквер на проспекті Злуки”.

– Петицію ми підтримуємо та доручаємо управлінню житлово-комунального господарства у встановленому законодавством порядку виступити замовником виготовлення необхідної документації щодо встановлення меж території скверу на проспекті Злуки, – сказав Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Після того як буде виготовлена документація, буде проведено експертизу, тоді прийматимемо рішення щодо зміни призначення даної ділянки.

У прийнятому рішенні вказано, що цей об’єкт благоустрою у сфері зеленого господарства міста назвуть «Сквер на проспекті Злуки».