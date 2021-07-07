З метою уникнення заторів та зменшення завантаженості доріг у Тернополі на перехресті вулиць Митрополита Шептицького та Степана Будного буде внесено зміни в організацію дорожнього руху.

Зокрема, на перехресті цих вулиць буде влаштований круговий рух транспорту. Зараз на ділянці тривають підготовчі роботи, повідомляють у міській раді.

У зв’язку з ремонтними роботами на цій ділянці вимкнуть світлофори та буде ускладнений рух транспорту на час проведення робіт. Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.

Нагадаємо, що у Тернополі триває масштабний ремонт об’їзної дороги. Зокрема, цими днями влаштовують верхній шар асфальтобетонного покриття від Гаївського мосту до Ватрівської розв’язки.