Вже у п’ятницю, 9 серпня, тернопільські водії їздитимуть по-новому.

У міській раді зважилися на експеримент: встановити тимчасове кільце біля двоаркового мосту на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Cоломії Кpушельницької. У такий спосіб сподіваються впорядкувати дорожній рух та знизити кількість ДТП.

“В п’ятницю ми плануємо встановити коло з пластмасових блоків, дорожні знаки будуть встановлені, перенесена тролейбусна лінія. Плануємо розпочати рух транспорту по цьому колу”, – каже заступник начальника управління-начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури ЖКГ ТМР Андрій Дроздовський.

Детальніше – в сюжеті Тернопіль 1.

У Тернополі зміниться рух транспорту: біля двоаркового мосту встановлять тимчасове кільце

У Тернополі зміниться рух транспорту: біля двоаркового мосту встановлять тимчасове кільцеНове кільце у Тернополі. Щоправда, тимчасове і з пластмасових блоків. З його допомогою хочуть навести лад на дорозі. Хто задумав такий експеримент, скільки він буде тривати, а найголовніше, у якій частині міста встановлять кільце? Про це у сюжеті Т1 Новини. Вже у п’ятницю, 9 серпня, тернопільські водії їздитимуть по-новому. У міській раді зважилися на експеримент: встановити тимчасове кільце біля двоаркового мосту на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Cоломії Кpушельницької. У такий спосіб сподіваються впорядкувати дорожній рух та знизити кількість ДТП. "В п’ятницю ми плануємо встановити коло з пластмасових блоків, дорожні знаки будуть встановлені, перенесена тролейбусна лінія. Плануємо розпочати рух транспорту по цьому колу", – каже заступник начальника управління-начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури ЖКГ ТМР Андрій Дроздовський.

Опубліковано Т1 Новини Середа, 7 серпня 2019 р.