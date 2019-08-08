Вже у п’ятницю, 9 серпня, тернопільські водії їздитимуть по-новому.

У міській раді зважилися на експеримент: встановити тимчасове кільце біля двоаркового мосту на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Cоломії Кpушельницької. У такий спосіб сподіваються впорядкувати дорожній рух та знизити кількість ДТП.

“В п’ятницю ми плануємо встановити коло з пластмасових блоків, дорожні знаки будуть встановлені, перенесена тролейбусна лінія. Плануємо розпочати рух транспорту по цьому колу”, – каже заступник начальника управління-начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури ЖКГ ТМР Андрій Дроздовський.

Детальніше – в сюжеті Тернопіль 1.