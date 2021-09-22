У Тернополі на перетині вулиць Митрополита Шептицького – Оболоня – Білогірська цими днями розпочалися роботи з влаштування стаціонарної кільцевої транспортної розв’язки

Зміни в схему організації дорожнього руху на вказаному перехресті були спроектовані та внесені ще у минулому році для безпеки водіїв та пішоходів у всіх напрямках та «розвантаження» дороги.

Тоді там була влаштована тимчасова транспортна розв’язка кільцевого типу з двома смугами руху у кожному напрямку, а також зменшено кількість місць для паркування транспортних засобів на вул. Митрополита Шептицького.

Як пояснюють фахівці житлово-комунального господарства, тимчасове експериментальне кільце повністю виправдало себе, тож тепер тут влаштовують постійний круговий рух транспорту.

Окрім проведення робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття та влаштування центрального «острова» з пониженими бордюрами, на перехресті також проводять заміну траншеї та труб водопроводу.

Закликаємо водіїв бути уважними, звертати увагу на нові дорожні знаки та дбати про власну безпеку і безпеку інших.