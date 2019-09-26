У Тернополі облаштують новий парк площею понад 10 гектарів.

Розташований він буде на території мікрорайону №14. І обмежиться вулицями Тарнавського, Володимира Великого, Липницького і Київською, повідомляє Т1 Новини.

Тернополяни, які живуть у будинках мікрорайонів “Північний” та “Сонячний” розповідають, про парк мріють вже давно. Бо у цій частині міста живе понад 70 тисяч тернополян, зокрема і молодих сімей з дітьми, а парку немає.

“Для дітей це би було не погано, я би сказала. Я за парк, головне, що не забудовували”, – кажуть тернополяни.

Відповідно до проєкту, територія міського парку буде максимально озеленена декоративними деревами і кущами, а також квітковими композиціями. Рівень озеленення парку складе 65%, запевняють у міській раді. Серед пропозицій та запропонованих проєктів обрали найсучасніший варіант, де найбільше зелених насаджень.