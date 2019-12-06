Сьогодні на Алеї мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка відкриють скульптуру “Мислитель Миколай”.

«Це магістерська робота Павла Гавраса, виконана під керівництвом доцента кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання Романа Казимировича Вільгушинського», – розповіли в університеті.

Нова скульптура – це вже друга робота Павла Гавраса, адже він був співавтором скульптурної композиції “Лукаш і Мавка”.

Святкове дійство розпочнеться о 12.30, на території студмістечка ТНПУ, повідомляють Тернополяни.

Також відбудеться запалення ілюмінації на живій ялинці, що росте перед головним корпусом університету.