Більше двох сотень дерев і кущів висадили у парках і скверах Тернополі під час проведення двомісячника благоустрою у березні-квітні цього року.

Щоб зелені насадження мали належний догляд на черговому засіданні їх передали на баланс комунальному підприємству «Об’єднання парків культури і відпочинку Тернополя» та відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради.

– Цього року за дорученням міського голови під час двомісячника благоустрою ми особливу увагу приділили висадженню нових дерев і кущів,- зазначив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. – Алею «Герої не вмирають» доповнили тюльпановими деревами, у парках та скверах висадили також залізне дерево, катальпу північну та інші рослини. За молодими саджанцями потрібен належний догляд, тому, щоб вони росли і розвивалися передаємо їх на баланс Об’єднанню парків культури і відпочинку Тернополя та відділу технічного нагляду.

Серед рослин, які висадили є клен пальмолистий, клен гостролистий, ліліодендрон тюльпановий, чорна береза, залізне дерево, гледичія колюча, катальпа північна, самшит вічнозелений, золотий дощ, барбарис Тунберга, калина махрова. Залежно від виду рослини вартість одного саджанця коливається від 700 до 2200 гривень. Найбільше висадили тюльпанових дерев, гледичії колючої, барбарису Тунберга та самшиту вічнозеленого.

Під час двомісячника благоустрою управління міської ради, комунальні підприємства, організації та установи, які обслуговують житловий фонд, об’єкти господарювання висадили у місті близько чотирьох тисяч дерев і кущів.

Ольга Трач

Фото з відкритих джерел та сайту Тернопіль житлово-комунальний