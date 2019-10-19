Відтепер сходи у тернопільському парку Шевченка біля «єлисейських полів» нагадуватимуть музичний інструмент.

Чорно-білі клавіші на сходинках намалювали тернопільські художниці, волонтерки благодійного фонду «Карітас».

Дівчата розфарбовували сходи до пізнього вечора. Гарний результат потішив юних художниць.

«Довелося трохи попрацювати, але тут головне – результат. Сподіваємося, що такі сходи милуватимуть очі тернополян і всіх, хто тут прогулюватиметься», – зазначає волонтерка Вікторія Рубель.

Додамо, сходи у Тернополі молодь розфарбовує не вперше. Це одне із завдань проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні». Волонтери «Карітасу» вже реалізували і ряд інших завдань, зокрема, розміщували мотиваційні таблиці в парках, облаштовували спортивні майданчики. Тепер діти взялися за наступний проект, а саме «Оновлення та декорування сходів у парку «Шевченка», котрий передбачає розмалювання сходів, що знаходяться на пагорбах біля готелю «Тернопіль».

Отже, тернополяни та гості міста можуть робити фото біля оригінальної композиції на сходах.

Софія Романська