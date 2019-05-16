«Відповідальний пішохід», – акцію під такою назвою провели у Тернополі.

Патрульні поліцейські навчали школярів безпечної поведінки на вулицях міста, а також вручили їм світлоповертаючі жилети та стрічки в рамках акції «100 пунктів безпеки».

До акції «Відповідальний пішохід» долучилися близько тридцяти п’ятикласників Тернопільської школи №14. Діти наносили попереджувальні знаки перед пішохідними переходами.

«Завдання цієї акції полягає в тому аби привернути увагу пішоходів до дотримання елементарних правил під час переходу проїзної частини. Ми спільно з учнями 5-го класу Тернопільської загальноосвітньої школи №14 наносили балончиком з фарбою попереджувальні надписи перед пішохідними переходами: «Візьми дитину за руку», «Подивись», «Сховай телефон», «Зніми навушники», «Відволічись від мобільного телефону». Робили це за допомогою спеціальних трафаретів», – повідомив інспектор Патрульної поліції Тернопільщини Ігор Івасів.

Втім, діти запевняли поліцейських, що завжди переходять дорогу правильно.

Додамо, акція «Відповідальний пішохід» відбувається в усіх містах України.

Софія Романська