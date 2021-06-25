Перехрестя вулиць Корольова та Купчинського у Тернополі часто ставало місцем ДТП та нещасних випадків. А ще локацією для кількаметрових заторів. Ще рік тому тернополяни скаржилися на складний автомобільний трафік та небезпечність цієї ділянки дороги.

Проблему трафіку на перехресті у 2020му почали вирішувати, і для цього запланували встановити дорожнє кільце. Рік тому його встановили, щоправда, тимчасово. Тепер же кругове перехрестя між вулицями Купчинського-Корольова буде стаціонарним, повідомляють Т1 Новини.

Зазначимо, це перехрестя є нерегульованим. Тобто, пріоритет руху транспортних засобів визначається встановленими дорожніми знаками і дорожньою розміткою, а також іншими правилами проїзду перехресть. Водіїв закликають бути уважними на цій ділянці та звертати увагу на нові дорожні знаки.