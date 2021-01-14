Відтепер у Центрі надання адміністративних послуг в місті Тернополі доступна нова комплексна послуга для батьків новонародженої дитини «єМалятко».

Користуючись системою «єМалятко», лише на підставі однієї заяви батьки мають змогу отримати цілий ряд послуг, що супроводжують народження дитини.

Серед них:

– державна реєстрація народженої дитини;

– визначення належності дитини до громадянства України;

– призначення допомоги при народженні дитини;

– присвоєння дитині унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

– реєстрація народженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.

Перелік документів для послуги «єМалятко»:

– паспорти;

– оригінал медичного свідоцтва про народження (форма 103/о, що видається у пологовому будинку);

– інформація код про РНОКПП та УНЗР (за наявності);

– інформація про дату та місце укладання шлюбу;

– номер рахунку у банку (для отримання допомоги на дитину).

Уже 13 січня в ЦНАПі м. Тернополя було урочисто вручено перше свідоцтво про народження дитини в рамках надання послуги «єМалятко».

Для зручного планування свого часу тернополяни можуть здійснити попередній запис на прийом в електронну чергу за посиланням.