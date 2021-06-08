Неподалік Тернопільського навчально-виховного комплексу “Школа-ліцей №6 імені Назарія Яремчука” встановили нову фотозону – мотоцикл.
Фотосесія на такому транспорті найбільш доречна для випускників, адже фотозона символізує вдалий та легкий старт у доросле життя, пише Терміново.
Новою фотозоною на власній сторінці у соцмережі похвалився директор навчального закладу Олександр Остапчук.
“З “вітерцем” у доросле життя. Хай щастить! Сьогодні відкрили нову фотозону. Освоєння космосу починалося з цього мотоцикла. Летимо…..! Будьте веселими!”, – йдеться у дописі.
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