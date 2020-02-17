Наоб’їздній дорозі Тернополя затори тепер не лише на мості біля Великих Гаїв.
«Сьогодні з’явилася нова гаряча точка на карті Тернополя. Об’їзна в районі Подолян. Ввімкнули світлофор, але не з кнопкою, а з циклічним режимом. Затори в обидва боки просто космічні», – написав у Фейсбуці Андрій Чернов.
Ігор Леськів здивований такому режиму світлофора.
«Це взагалі псц, якийсь «мудрий» додумався до такого, замість кнопки на таймер поставити на об’їзній», – написав чоловік в коментарях.
Джерело: 0352.ua
Фото: Тетяна Колеснік