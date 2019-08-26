Напередодні дня Незалежності у різних частинах міста з’явилися рекламні площини із зображеннями діючих депутатів міської ради.

Очевидно, що у такий спосіб народні обранці, які тихо сиділи усі 4 роки каденції, хочуть нагадати виборцям про своє існування.

Напередодні можливих місцевих виборів шансів переобратися у них практично немає, оскільки у тренді знову запит на нові “несистемні” обличчя.

Цікаво про один такий випадок розповідає відомий журналіст Сергій Сінкевич:

“Тернопіль. Дружба. Зінь.))) Поставили його просто на тротуар, притулили до стовпа, і…вітає( Якось,знаєте, не дуже цивілізовано,примітивно і навіть смішно))) Тим паче, є певні правила вуличної реклами, які саме депутату і не варто було б порушувати…Але тут все зрозуміло. ЦЕ вже почалось…Маю на увазі політичний самопіар. Нинішні депутати міськради зрозуміли, що Зеленський не жартує, і вже починають поволі готуватись до позачергових місцевих виборів. Так шо, зараз для них прийнятні всі методи. Аби тільки нагадати тернополянам про себе… P.S. До речі, цей депутат міг запросто написати на плакаті і ще одне речення.. -“шановні виборці, пішли в баню!” В прямому розумінні…) Бо, Іван Зінь очолює лазню на вулиці Глибокій. Цією посадою керівництво міста розрахувалось з ним за лояльність… Але, чи допоможе таке директорство виграти наступні вибори? Не знаю. Побачимо…”