Під час святкування 480-ої річниці від дня заснування Тернополя та в рамках реалізації проєкту «Бронзовий Тернопіль», у місті відкрили бронзовий макет Ратуші.

«Наше місто має цікаву та складну історію. Під час Другої світової війни більшість кращих архітектурних пам’яток було знищено. Однак, ми продовжуємо відновлювати історичну пам’ять нашого міста у мистецькому проєкті «Бронзовий Тернопіль», під час якого виготовляємо та встановлюємо архітектурні об’єкти в мініатюрі, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Дякую ініціаторам та натхненникам за їхню ідею та працю, адже тернополяни і гості міста можуть побачити історію міста завдяки бронзовим мініатюрам. Дякую меценатам за їхній вклад у цей культурно – мистецький проект».

Зазначимо, що це уже не перша бронзова мініатюра, адже у місті встановлено макети Парафіяльного костелу, площі Старий Ринок і Великої Синагоги, Першої державної Тернопільської гімназії.

Над проектом «Бронзовий Тернопіль» працюють художник, скульптор Дмитро Мулярчук, різьбяр, художник Володимир Дусан, архітектор Борис Солонін, краєзнавець Тарас Циклиняк, архітектор, 3-D моделювальник Володимир Кріса.