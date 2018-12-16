У Тернополі з’явилася нова зимова розвага. ВІДЕО

16/12/2018 Розмір тексту:

У Тернополі за готелем Тернопіль біля озера, на так званих Єлісях, відкрили чудову локацію зимового містечка – гірки для спуску на тюбах.

– Гірка для тюбів вже працює) приходіть отримувати супер емоції з 10 до 22 на Єліся. Для скептиків, які турбувались за дерево, поставили захист з тюків! Окрема подяка Віталій Кирилов і Савич-парк / Savich Park за надані тюби. Наші будуть лише наступного тижня. – пише у соціальній мережі директор ТІЦ Тернополя Тарас Ковальчук.

Хоч відкриття тільки день тому, уже є значний ажіотаж серед тернополян.

Гірок є дві: велика вже працює, а мала доробляється. Є три види тюбів для різної ваги людини, а також тюби на яких можна кататися удвох.

Джерело: tenews.org.ua