Громадську спілку «Освітньо-науковий центр Патріарха Йосифа» створили у Тернополі. Мета цієї спілки – популяризація спадщини Патріарха.

– В день народження Йосифа Сліпого, 17 лютого 2022 року, було прийнято рішення про заснування громадської спілки «Освітньо-науковий центр Патріарха Йосифа», – розповів Теодор Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський. – Мета цієї спілки пропагування спадщини Патріарха, ділення тим багатством його духовності, науковості, героїзму – всіх тих чудових рис, якими Бог обдарував його, з майбутніми поколіннями. Засновниками спілки стали: Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ, Тернопільська вища духовна семінарія імені Патріарха Йосифа Сліпого, Марійський духовний центр «Зарваниця», Тернопільська міська громадська організація «Фундація «Справа Патріарха Йосифа». Маємо надію, що така спілка стане добрим майданчиком для того, щоб різні прошарки нашого суспільства мали можливість пізнавати цю постать, збагачуватися духовно та інтелектуально, щоб у цей непростий час ми могли рівнятися на таку мужню особу, на приклад, вартий наслідування.