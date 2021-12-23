Шостий макет із серії «Бронзовий Тернопіль» відкрили у місті поблизу Старого замку 22 грудня. Він у мініатюрі відтворює історичну частину Тернополя кінця вісімнадцятого століття.

– Цей макет створений на основі детальної карти Тернополя 1797 року з дуже гарною експлікацією, тобто детально описаними важливими об’єктами, – розповів Володимир Кріса, автор макету. – На цій бронзовій мапі ми можемо бачити де була школа, пошта, військові казарми, культові об’єкти. Також на неї легко накладалися фортифікаційні споруди, які існували до та впродовж 18 століття, оскільки останні вали були розібрані на початку 19 століття. На ній було легко показати, як розвивалося місто. Тут є позначки, з яких видно, що місто, як поселення, було сформовано ще до побудови замку у 16 столітті, також можна прослідкувати як воно розширювалося у 16 столітті. Фактично воно мало інший вигляд, ніж ми собі уявляємо: був окремо замок і окремо місто, і був величезний яр – Підзамче, який розділяв ці два об’єкти. Потім ця площа почала заповнюватися і обростати спільною фортифікацією. Для тернополян і туристів це дуже цікавий об’єкт, думаю це найцікавіший макет із уже встановлених в місті.

Окрім Володимира Кріси над створенням бронзового макету працювали скульптор Дмитро Мулярчук та архітектор Данило Чепіль. Виготовили його за кошти міського бюджету на замовлення управління житлово-комунального господарства.

Проект «Бронзовий Тернопіль» започаткований у 2015 році. У центральній частині міста також встановлені такі макети: центральна частина довоєнного Тернополя початку XX століття; Тернопільський Парафіяльний костел Матері Божої Неустанної помочі; Перша державна Тернопільська гімназія; площа Старий Ринок і Велика синагога; Ратуша 1884 року.

Фото із сайту міської ради