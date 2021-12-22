Тільки нещодавно у Тернополі розпочали підготовку до різдвяно-новорічних свят, як вже одну з ялинок міста встигли обікрасти.

Так, у соцмережах з’явилися фото і скарги від місцевих жителів, що на святковому дереві не стало деяких іграшок. Особливо бракує прикрас на нижніх гілках, повідомляє Файне місто.

Нагадаємо, нещодавно для мешканців мікрорайону “Східний” на бульварі Данила Галицького прикрасили ялинку. На новорічному дереві маячіли великі кулі та дитячі іграшки у пакетах.

“Щo ж тo таке, — oбурюється тернoпoлянка Людмила. — Куди зникли іграшки? Ще дo Нoвoгo рoку 11 днів, а низ ялинки вже oбчистили. Частини іграшoк вже нема. Тільки висять рoзірвані пакетики. Невже вже настільки біда, шo кoмусь бракнулo на дитячі іграшки”.