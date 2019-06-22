Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують жительку Збаражчини, Тивонюк Юлію Сергіївну 2001 року народження.

20 червня на лінію «102» надійшло повідомлення від матері дівчинки. Жінка зазначила, що її донька залишила дитячу обласну лікарню, де перебувала на лікуванні. Її місце знаходження невідоме.

Прикмети зниклої: ріст 150 см, худорлявої статури, волосся чорне, пряме. Може бути одягнена в плаття зеленого кольору, сірі короткі шорти, синю джинсову спідницю та різнобарвну майку.

Усіх, хто бачив зниклу або володіє інформацією про її можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».

