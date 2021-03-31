У Тернополі з двох автомобілів злодії викрали 150 тисяч гривень

Правоохоронці Тернопільського районного управління поліції впродовж доби задокументували два факти крадіжок з транспортних засобів. Зловмисники проникали до середини різними способами, однак результат для заявників один – втрата цінностей.

В першому випадку крадії «зірвали джек-пот». Вони розбили заднє пасажирське скло та викрали чоловіку сумку. Як наслідок потерпілий позбувся 1500 американських доларів, 27 000 гривень, комп’ютерної техніки та особистих документів. Завдані збитки він оцінив в 80000 гривень.

Ще один відлучився з іномарки на декілька хвилин, цього було достатньо невідомим, аби відсканувати сигналізацію та без труднощів вчинити протиправне. Вони привласнили грошові кошти загальною сумою понад 70000 гривень.

Відомості про події працівники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України.