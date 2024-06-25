У Тернополі бійці ДСНС та працівники “швидкої” врятували жінку, котра опинилася зачиненою у підсобному приміщенні.

Про інцидент розповіли в обласному управлінні ДСНС.

24 червня до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що на вулиці Руській у Тернополі, у підсобному приміщенні, перебуває жінка 1971 року народження. Тернополянка потребувала медичної допомоги та не могла самостійно відчинити дверей.

Бійці Служби порятунку за допомогою спеціального обладнання відчинили двері та передали потерпілу медикам.