Пожежа сталася в підвальному приміщенні п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Богдана Лепкого.

На місце пожежі одразу направили два чергових караули та працівників оперативно-координаційного центру.

Провівши розвідку, надзвичайники встановили, що в підвальному приміщені горить сміття на площі 15 квадратних метрів.

Пожежа супроводжувалася задимленням, тому рятувальники вивели на свіже повітря 20 мешканців будинку.

Завдяки професійним діям вогнеборців пожежу оперативно ліквідовано. Травмованих та загиблих на місці події не виявлено. Причини та наслідки пожежі встановлюються.