У Тернополі з будинку евакуювали 16 людей
06/01/2019 0
Розмір тексту:
Пожежа сталася 5 січня о 16-йгодині в квартирі житлового будинку на вул. Коновальця.
Як повідомляють у ДСНС, вогнем знищено ліжко та телевізор на площі 4 м. кв.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення. На місці події працювали співробітники оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області.
Під час гасіння врятовано 1 будівлю. Проведено евакуацію 16 осіб, з них 4 неповнолітніх.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...