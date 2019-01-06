У Тернополі з будинку евакуювали 16 людей

06/01/2019 Розмір тексту:

Пожежа сталася 5 січня о 16-йгодині в квартирі житлового будинку на вул. Коновальця.

Як повідомляють у ДСНС, вогнем знищено ліжко та телевізор на площі 4 м. кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення. На місці події працювали співробітники оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Під час гасіння врятовано 1 будівлю. Проведено евакуацію 16 осіб, з них 4 неповнолітніх.