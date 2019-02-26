У Тернополі з автомобілів поцупили майже 100 тисяч гривень

26/02/2019 0
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Впродовж однієї доби до працівників Тернопільського відділу поліції звернулося двоє мешканців обласного центру, які через свою безпечність позбулися чималих коштів.

Громадяни залишали в салонах авто круглі суми, а повертавшись виявляли пошкоджені транспортні засоби та відсутність готівки, повідомляють у поліції.

Зловмисники викрали з однієї з іномарок 81600 гривень, а з іншої 15000 гривень. Краяни звернулися за допомогою до поліцейських.

Відомості про події внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України.

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