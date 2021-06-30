У Тернополі з автомобіля викрали велику суму грошей

Поліцейські Тернопільщини документують нові факти крадіжок із транспортних засобів. Способи вчинення протиправного зловмисники обирають різні.

Із заявою до працівників Тернопільського РУП звернувся мешканець міста. Чоловік розповів, що припаркував іномарку на одній із вулиць обласного центру. Вікно не зачинив, чим й скористалися невідомі. Як наслідок, заявник втратив близько 22 тисяч гривень та особисті документи.

Від автомобільного злодія потерпів й мешканець Кременця. Молодик повідомив, що із салону автомобіля зник гаманець з готівкою.

У ході розшукових заходів працівники територіального підрозділу встановили, що до протиправного причетний 30-річний мешканець одного із місцевих сіл. Підозрюваний вперше попадає в поле зору правоохоронців.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.