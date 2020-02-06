Факт крадіжки з транспортного засобу задокументували працівники Чортківського відділу поліції. Чоловік залишив чималу суму в салоні іномарки, яку й викрали невідомі.

Постраждав від рук зловмисників житель районного центру. Потерпілий припаркував транспортний засіб на одній із центральних вулиць. Повернувшись до авто ніяких механічних пошкоджень він не помітив. Натомість, перевіривши вміст підлокітника в якому зберігав готівку, виявив її відсутність.

За попередньою інформацією крадії відчинили автомобіль шляхом сканування сигналу центрального замка, розповідають у поліції. За фактом таємного викрадення чужого майна відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.