У Тернополі з автомобіля викрали 140 000 гривень

Правоохоронці Тернополя задокументували факт крадіжки з іномарки. Наразі поліцейські проводять розшукові заходи аби встановили осіб причетних до протиправного.

Заявник повідомив, що виявив що з салону іномарки зникла сумка з чималою готівкою. Безпечність чоловіка обійшлася йому в 140 000 гривень, які невідомі особи привласнили. Потерпілий не виявив жодних зовнішніх пошкоджень авто, тож не одразу помітив відсутність коштів.

Відомість про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.