У Тернополі з автомобіля вкрали велику суму грошей
06/12/2018 0
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Від автозлодія потерпів 26-річний житель Чортківського району. З його машини викрали дев’ять тисяч гривень.
Як повідомили у поліції, потерпілий приїхав до Тернополя у справах. Автівку припаркував поблизу онкодиспансеру. Чоловік мав необережність залишити гаманець на передній панелі. Коли ж повернувся, виявив пошкодженим замок дверцят машини та відсутність портмоне. Зловмисника розшукують.
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