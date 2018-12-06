У Тернополі з автомобіля вкрали велику суму грошей

06/12/2018 Розмір тексту:

Від автозлодія потерпів 26-річний житель Чортківського району. З його машини викрали дев’ять тисяч гривень.

Як повідомили у поліції, потерпілий приїхав до Тернополя у справах. Автівку припаркував поблизу онкодиспансеру. Чоловік мав необережність залишити гаманець на передній панелі. Коли ж повернувся, виявив пошкодженим замок дверцят машини та відсутність портмоне. Зловмисника розшукують.