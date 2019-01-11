У Тернополі з автомобіля вкрали сумку з грошима

11/01/2019 0
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Сумку з грошима та документами викрали невідомі з автомобіля 27-річного жителя Козівського району. Правоохоронці розшукують злодіїв та радять краянам не залишати в салонах автівок будь-яке майно.

Інцидент трапився у Тернополі на проспекті Степана Бандери, де потерпілий припаркував свій автомобіль марки «Peugeot 308». Повернувшись через годину, водій виявив розбите заднє ліве пасажирське вікно та зникнення сумки, в якій було понад 1200 доларів та документи.

Правоохоронці встановили, що автівка не обладнана сигналізацією.

Як повідомляють у поліції, відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 ККУ- крадіжка.

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