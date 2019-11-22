Від рук професіоналів постраждав 48-річний чоловік. Зловмисникам, аби вчинити протиправне знадобилося декілька секунд.

Як повідомили у поліції, крадії майстерно відчинили салон іномарки шляхом сканування сигналу центрального замка. З автомобіля зловмисники викрали наплічник в якому знаходилася готівка в розмірі 12 500 американських доларів.

Повернувшись до автомобіля чоловік нічого не помітив, адже ніяких пошкоджень авто не виявив. Згодом потерпілий помітив відсутність майна та звернувся за допомогою до працівників поліції.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 ККУ «крадіжка, вчинена у великих розмірах».